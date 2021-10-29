لبنان | وضع قطاع الاتصالات مزري.. هل يتوقّف عن العمل؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2021 10:58 صباحًا

أعلن وزير الاتصالات جوني القرم أن “الجيش أعطانا الخميس كمية من المازوت لكي نستمر لمدة 4 أيام”، وقال: “الوضع مزري. الأموال موجودة لكن لا يحق لنا التصرف بها ولا توقف لقطاع الاتصالات لكن يمكن أن يحصل انقطاع مرحلي او جزئي”.

ولفت، في حديث إذاعي إلى أن “الاموال موجودة لكن لا توجد آلية لصرفها لذلك يجب إيجاد حل لها، انا كوزير لا أتحمّلها”، متابعًا: “يجب عدم التفكير بخصخصة هذا القطاع بالوقت الحالي، أنا ضد الدفع بالوقت الحالي بالفريش دولار والخلل الإداري هو في المادة 36”.

وأردف: “18 شهرًا لم يتم الدفع للموردين لذلك حصل التراكم، قطاع الاتصالات ليس جزيرة لوحده بل هو ضمن المنظومة أي إنه يعاني من المشاكل أسوة بغيره”.

واعتبر أن “هناك طرق عدة للتعامل مع الفساد من دون العمل على شلّه، هناك عقود بتاتش بحاجة الى تجديد، كل القطاعات حتى الخاص منها يحصل فيه هدر بالمازوت لذلك طلبت وضع ضوابط للتأكد من عدم سرقة المازوت من مراكز ومحطات الاتصالات”.