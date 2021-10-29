لبنان | الدفاع المدني: 82 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل الاتي:

– إخماد حرائق (عدد58) :

o أعشاب (عدد52):

(م.بيروت)(عدد2) : أرض جلول – الأشرفية.

(م.جبل لبنان) (عدد22): الشويفات – مستيتا – طبرجا – مشان – بعلشميه – بحمدون – بشامون – دقون –

رويسة البلوط – صاليما – كفرنبرخ – الكسليك – بعبدات – راس المتن – الدوار – الرجمة

– حبوب – الصفرا.

وأشجار : العاقورة – بعقلين – غريفة – كفرقطرا.

(م. لبنان الشمالي) (عدد8) : القلمون – البحصاص – الميناء – السفيرة – المنية – بخعون.

وأشجار في كفيفان.

واطارات في شكّا.

(م.عكار) (عدد3) : العريضة – عين الدهب – تكريت.

(م.لبنان الجنوبي)(عدد9) : الجرمق – العباسية – القليلة – معروب – الصرفند – انصارية – بنت جبيل.

وأشجار في الزرارية.

ونفايات في (دردغيا – معروب).

(م. النبطية) (عدد6) : زبدين – قلاويه – الغندورية – (يارون – مارون الراس).

وأشجار : ميس الجبل – القصيبة.

(م.البقاع)(عدد1) : كسارة.

(م.بعلبك الهرمل) (عدد1) : شمسطار.

o منازل (عدد1) : الشياح.

o سيارات (عدد1) : عبرا.

o كهرباء (عدد2) : مولّد في نهر الموت – غرفة كهرباء في قريطم.

o مختلف(عدد2) : حاوية في الشويفات – سطح مبنى في الحازمية.

– نقل وإسعاف (عدد21) :

o حوادث (عدد17): المدينة الرياضية – برج البراجنة – تول – انطلياس – صربا – فيطرون – برج ابي حيدر –

الأشرفية(2) – عين الرمانة – مزرعة يشوع – ابو سهل – غادير – حراجل – الملا – مجدل عنجر

– الظريف.

o حوادث سير(عدد4) : الفرزل ونقل جريحة الى المستشفى – برج البراجنة ونقل جريح الى المستشفى – الكولا ونقل

جريح الى المستشفى – الحمادية ونقل جريح الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ(عدد1) : إنقاذ كلب من داخل حفرة مياه في صور.

– خدمات عامة(عدد2) : انطلياس – صور.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية : 82 مهمة.

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.