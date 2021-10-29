لبنان | طقس متقلب مع احتمال تساقط أمطار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تؤثر على لبنان كتل رطبة فوق وسط وشرق المتوسط وتؤدي الى طقس متقلب، مع احتمال تساقط أمطار محلية خصوصا على الجبال، أما درجات الحرارة فتكون ضمن معدلاتها الموسمية.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٧ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و ٢٢ درجة

– الجو: غائم اجمالا وتتساقط امطار محلية من حين لآخر

– الرياح: متقلبة ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٠٪؜

– الضغط الجوي ١٠١٦ hpa

– الرؤية متوسط

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس متقلب مع احتمال أمطار محلية من حين لآخر والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٦ درجة ، من ١٢ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١٢ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الأحد: طقس مستقر نسبياً نهارا ليتحول متقلب ليلاً والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٦ درجة ، من ١٢ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١٢ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.