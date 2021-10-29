لبنان | الحسن: نعمل على عدد من السيناريوهات لزيادة الحوافز للعاملين بالملاحة الجوية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أكد رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن أن النقص بالمراقبين الجويين هو من أكثر من 5 سنوات لكن الوضع المعيشي المستجد هو الذي ادى الى تفاعله أكثر.

وقال الحسن في حديث إذاعي: “نعمل على عدد من السيناريوهات لزيادة الحوافز للفنيين والعاملين بالملاحة الجوية”.

وفي وقت سابق، أثارت تغريدة عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله حول إمكانيّة توقّف عمل مطار رفيق الحريري الدولي ليلاً بسبب نقص عدد المراقبين الجوّيين تفاعلاً في الساعات الأخيرة.

بدوره، نفى الحسن سابقاً “الأخبار المتداوَلة عن إقفال المطار”، مؤكّداً أنّه “لا بدّ من إيجاد حلّ لمشكلة المراقبين الجوّيين المعيشية، فوضعهم يكاد يكون الأصعب بين موظّفي الدولة”.

وأشار الى أن “إمضاء مرسوم تعيين المراقبين الجويين حاجة ملحة، إلى جانب تأمين الاعتمادات اللازمة لتدريب المراقبين الجويين”.