لبنان | عقيص: يجب إجراء الانتخابات مهما كانت الظروف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أكّد عضو الجمهوريّة القويّة النائب جورج عقيص، أنّ “إجراء الانتخابات ضرورة وواجب ومصلحة وطنية عليا ولا يمكن وضع شروط مسبقة على هذه العملية كالطقس وغيره ويجب إجراء هذه الانتخابات مهما تكن الظروف”.

وأشار عقيص في حديث إذاعي الى أن “من يضرب هذا الاستحقاق يمس بالمصلحة العليا ويجب أن يحاسب أمام الشعب اللبناني ولا يوجد نص واضح بموضوع النصاب وهناك أعراف حيث يتم احتساب النصاب على أساس النواب الحاليين والأشخاص وليس المقاعد”.

وأضاف: “من يهدّد بالطعن أسبابه غيره جوهرية والدول الراقية لا تعتمد عدداً من المقاعد المحددة للمغتربين الذين يجب أن يشاركوا بإنتاج السلطة السياسية وأن يتمكنوا من المشاركة باختيار الـ 128 نائباً”.

وتابع عقيص: “من حق المغتربين التعبير عن رأيهم السياسي وحرمانهم من هذا الحق سيدفعنا نحن إلى الطعن ويجب محاسبة المسؤولين عن التقصير بحق”.