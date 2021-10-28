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لبنان | جنبلاط: كنا بغنى عن تصريح وزير الاعلام

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

النائب السابق وليد جنبلاط

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”: “‏كنا بغنى عن هذا التحليل او هذا التصريح (…) لوزير الاعلام اللبناني الذي حرق ما تبقى من اواصر العلاقات بيننا وبين دول الخليج، التي كانت وستبقى الحاضن الاساس لمصالح لبنان واللبنانيين”.

يذكر أن قرداحي أثار، ردود فعل دولية ومحلية بعد أن قال خلال استضافته في البرنامج التلفزيوني “برلمان الشعب” إن “جماعة أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات”.

وأضاف أنه “لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به والإمارات”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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