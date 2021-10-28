لبنان | عقوبات أمريكية على “نائب لبناني ورجلَي أعمال”.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الأمريكية عن فرض عقوبات على كل من رجلي أعمال لبنانيين وعضو في البرلمان اللبناني بسبب تقويض سيادة القانون.

وأوضحت وزارة الخزانة الاميركية بأن “كلاً من رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري _مقرب من التيار الوطني الحر_ والنائب جميل السيد _المرشح من قبل حزب الله_، ساهموا بنشاطهم إلى انهيار الحوكمة الجيدة ودولة القانون واستفادوا من الفساد في لبنان واغتنوا منها على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة”.

وشددت الوزارة في بيانها على أن اللبنانيين يستحقون وضع حد للفساد المستشري الذي يمارسه بعض رجال الأعمال والسياسيين.

وأكدت على الوقت قد حان في لبنان لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية ووضع حد للممارسات الفاسدة

وحذرت الوزارة، من أنها لن نتردد في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب.

كما طالبت بضرورة محاسبة النخبة السياسية والتجارية التي تستفيد من الفساد الاقتصادي.