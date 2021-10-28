لبنان | بضوء أخضر أميركي.. اتفاق نهائي لنقل الكهرباء إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 04:16 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2021 5:11 مساءً

توصلت بلدان “لبنان والأردن وسوريا” اليوم الخميس، إلى اتفاق لنقل الكهرباء إلى لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء منذ سنوات.

وقد أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه من سوريا والأردن، إن البنك الدولي شارك في الاجتماع وسيمول الاتفاق.

كما أضاف فياض أن الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات على سوريا، قد أعطت الضوء الأخضر للمشروع.

وأشار وزير الطاقة الأردني إلى أنه تم معالجة بعض القضايا العالقة بإيجابية في قضية نقل الكهرباء إلى لبنان.

من جانبه، قال وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل في تصريحات سابقة: “باشرنا منذ يونيو بإعادة تأهيل خط الربط الكهربائي المدمر”، مضيفاً أن “الربط التزامني بين الشبكتين السورية والأردنية يحتاج 3 أشهر”.

يذكر أن وزراء الطاقة في كل من الأردن ومصر ولبنان وحكومة النظام السوري كانوا اتفقوا على خارطة طريق لنقل الغاز المصري براً إلى لبنان وإمداده بالكهرباء من الأردن الذي يستورد الغاز المصري لإنتاج الطاقة.