لبنان | وزارة الخارجية تدين هجوم “المقدادية” في العراق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن إدانتها وشجبها للهجوم الإرهابي الإجرامي الذي طال المدنيين الأمنيين في منطقة المقدادية من محافظة ديالى العراقية، وأدى إلى استشهاد واصابة عدد من الأشقاء العراقيين.

وقدمت تعازيها ومواساتها لجمهورية العراق، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية للشُهداء الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل. وأكّدت وقوف لبنان مع العراق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره ووحدته، ودعم مساعي الحكومة لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار للشعب العراقي العزيز.