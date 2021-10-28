الارشيف / اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | وزارة الخارجية تدين هجوم “المقدادية” في العراق

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

الخارجية اللبنانية

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن إدانتها وشجبها للهجوم الإرهابي الإجرامي الذي طال المدنيين الأمنيين في منطقة المقدادية من محافظة ديالى العراقية، وأدى إلى استشهاد واصابة عدد من الأشقاء العراقيين.

وقدمت تعازيها ومواساتها لجمهورية العراق، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنية للشُهداء الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل. وأكّدت وقوف لبنان مع العراق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره ووحدته، ودعم مساعي الحكومة لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار للشعب العراقي العزيز.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا