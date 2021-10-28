لبنان | عقيقي طلب من صوان الاستماع الى جعجع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت معلومات للـ”ال بي سي” أن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت قبلت طلب الردّ المُقدّم من وكلاء الموقوفين في أحداث الطيونة لرفع يد مفوّض الحكومة بالتكليف القاضي فادي عقيقي عن الملف.

وأضافت المعلومات أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أحال المحضر الالحاقي لملف الطيونة الذي ختمته مديرية المخابرات بعد رفض جعجع المثول أمامها الى قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان، وطلب من الاخير الاستماع الى جعجع بصفته شاهدا.