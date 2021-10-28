لبنان | متقاعدو الثانوي: فتح باب الإنتساب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

عقدت الهيئة الادارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي إجتماعا إستثنائيا للبحث في أمور تنظيمية ومطلبية، استهلته بالوقوف دقيقة صمت إكراما لروح حسن الموسوي، ثم ناقشت جدول أعمالها، واعلنت في بيان انه “تقرر فتح باب الإنتساب لمتقاعدي 2018/2019/2020/2021 وتسديد الإشتراكات حتى العام 2021. ولتسهيل هذه العملية، يرجى من الزملاء كل في محافظته الإتصال بأحد أعضاء الهيئة الإدارية في محافظته، جبل لبنان: عصام عزام أو جوزف مكرزل، الجنوب: علي توبة أو أحمد خليفة، الشمال: عزيز كرم، البقاع: إبراهيم أيوب أو سلوى سعادة أو جعفر عساف وبيروت: بهية بعلبكي أو علي إبراهيم. كما تقرر تحضير لوائح الشطب وتنظيمها، وحدد موعد لإنتخاب الهيئة الإدارية بتاريخ 23/1/2022”.

اضاف البيان: “وفي الموضوع المطلبي، تم نقاش المذكرة المطلبية التي ستقدم إلى كل من وزيري التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والمالية يوسف الخليل، كما إلتقى وفد مشترك من الرابطة ورابطة التعليم الأساسي وزير التربية وناقش معه مفصلا نقاط المذكرة، وأكد الوزير اقتناعه بأن “المعاشات التقاعدية فقدت الكثير من قيمتها الشرائية وتفكر الحكومة رغم وضع المالية الصعب، أن توفر لأعضاء الروابط جزءا مما خسروه، وأكدنا في هذا الإطار على حقنا بالحصول على 85% من أي زيادة تعطى للعاملين في الملاك. وبخصوص المادة 18 من القانون 46/2017، وعدنا الوزير ببحث إقتراحنا الوارد في المذكرة مع رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، والبحث معها في إمكان إعداد إقتراح قانون، ينال ثقة المجلس النيابي ليعيد حقنا المسلوب”.