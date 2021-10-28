لبنان | “جنون” دولار السوق السوداء مستمر.. كيف افتتح صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 18 دقيقة

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس 20450 ليرة للبيع و20500 ليرة لشراء.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة مالية على الإطلاق، ويُنظر للاتفاق مع صندوق النقد باعتباره السبيل الوحيد لتأمين الحصول على مساعدات.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.