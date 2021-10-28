الارشيف / اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | مكمن محكم يوقع بسارق سيارات حديثة الصنع!

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 29 دقيقة

سرقة سيارة- تعبيرية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المستمرّة لملاحقة عصابات سرقة السيّارات وتوقيف أفرادها، تمكّنت عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هوية ومكان تواجد أحد أفراد عصابة تستهدف السيارات حديثة الصنع في عملياتها، ويدعى: ه. ح. (من مواليد عام 1993، فلسطيني) بحقه /3/ بلاغات بحث وتحرّ بجرم تأليف عصابة لسرقة السيارات.

بتاريخ 19-10-2021، نفّذت قوّة من المكتب المذكور مكمنًا محكمًا في محلّة الكورنيش البحري – صيدا، تمكّنت في خلاله من توقيف المشتبه به.

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة /7/ سيارات من نوعي “کيا” و”هيونداي” من عدّة مناطق في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وتهريبها إلى سوريا لقاء مبالغ مالية، لصالح شخص مطلوب للقضاء، يدعى: (ب. ط. من مواليد عام 1994، لبناني)، وذلك بالاشتراك مع آخرين، العمل جارٍ لتوقيفهم.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا