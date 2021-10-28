لبنان | زيادة بدل النقل والأجور.. هل ترفع سعر صرف الدولار؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة

دعا الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة الحكومة الى الاجتماع سريعاً للبت بالازمة الدبلوماسية لأن تداعياتها ستكون سلبية جداً على الاقتصاد اللبناني المأزوم.

وشرح عجاقة في حديث اذاعي، أن المساعدات الخارجية التي تأمل الحكومة الحصول عليها من خلال الدول الصديقة تشكل 45 في المئة من التمويل التي هي بحاجة اليه لتطبيق خطتها الانقاذية وبالتالي فاستمرار الأزمة سيزيد من الأعباء على كاهل المواطن ويطيل من عمر الأزمة.

وأكد ألا مصادر خارجية لتمويل زيادة بدل النقل والحد الأدنى للأجور ومن المستحيل تمويلها من الضرائب، لذلك يرى عجاقة، أنه سيتم طبع المزيد من الليرة ما سيزيد الضغط بالسوق السوداء ويرفع سعر صرف الدولار.