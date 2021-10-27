لبنان | طليس: ميقاتي وعدنا بتحقيق مطالبنا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ دقيقة واحدة

علق رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، على الغاء الإضراب الذي كان مقررا اليوم، معتبراً أن “الإضراب ليس هدفا بل وسيلة، وكان الإضراب مقررا للمطالبة بدعم السائقين العموميين، وكان هدفنا أن يتنفذ الإتفاق الذي سبق واطلع عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومنها معالجة موضوع الخصوصي والمزور وغير اللبنانيين، والرسوم المنقطعة على الآليات الكبيرة التي تمر عبر الأراضي السورية، وتم الالتزام خلال الاجتماع مع ميقاتي امس بأن يبدأ تطبيق دعم القطاع البري في الاول من كانون الاول المقبل وفق الخطة التي اقترحناها سابقاً، لأن هناك 54 نوع مركبة عمومية ومن الصعب أن يتم ذلك بين ليلة وضحاها، ونحن سوف نتابع الملف لنرى إن كانت ستتحقق مطالبنا”.

ولفت في تصريح تلفزيوني، الى أن “هناك من يقاتل من أجل السائقين العموميين، والنقابات هي المحامي عن الأعضاء، وكل الناس متحمسة لتأخذ حقوقها في الحصول على لقمة العيش وتحقيق مطالبها”.