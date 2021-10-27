لبنان | شركة “MBC” تغلق مكاتبها في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أغلقت شركة وتلفزيون العرب mbc مكاتبها في لبنان نهائياً وستغادر بمعداتها وموظيفها الى المملكة العربية السعودية.

وتزامنا، شجب رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، اليوم، بأشد العبارات، المواقف الأخيرة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في مقابلات تلفزيونية، مستنكراً ما ساقه من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة العربية السعودية تحديداً، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما اعتبر آل إبراهيم تلك المواقف الصادرة عن قرداحي مستغرَبة جداً وغير مقبولة بتاتاً، “وهي لا تُعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود والقيود، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح”.