لبنان | عراجي: نحن في أزمة انهيار القطاع الصحي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أشار رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، إلى أن “أسعار المستلزمات الطبية تختلف من يوم لآخر”، مؤكداً “أننا في أزمة انهيار القطاع الصحي الذي يجب ان يكون لكل الناس”.

وخلال حديث تلفزيوين، لفت عراجي إلى أن “وزير الصحة السابق حمد حسن وضع قبل رحيله، حداً لأسعار المستلزمات الطبية، في وقت المؤسسات الضامنة غير قادرة على رفع الأموال المخصصة للمستشفيات، بالتالي يدفع المريض الفارق”.

من جهته، أكد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، أن “كافة الجهات الضامنة لا تعترف بسعر المستلزمات وفق سعر السوق السوداء، والتجار يقولون هذه أسعار المستلزمات كما نستوردها، ولكن الجهات الضامنة لا يمكنها زيادة الدفع، بالتالي المريض هو الذي يدفع الثمن”.