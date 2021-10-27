لبنان | اجتماع بين ميقاتي ووفد من البنك الدولي وبحث في برنامج شبكة الأمان الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ساروج كومار جاه.

وجرى بحث بمشاريع التعاون بين لبنان والبنك الدولي ضمن “برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة”.

وفي اجتماع آخر، مع وزير التربية ، اجتمع ايضا مع ممثلي البنك الدولي وبحثنا معهم في كيفية استمرار دعم القطاع التربوي والمعلمين والمعلمين المتقاعدين بصورة خاصة، وان تشمل هذه المساعدات التعليم المهني والتقني الذي حتى الآن لم يستفد أسوة بالآخرين.