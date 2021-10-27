لبنان | إسرائيل تخرق جوا وبحرا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن قيادة الجيش بيان أوضحت فيه أنه ” تم تسجيل 4 خروقات بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، بتاريخ 26/ 10/ 2021 واعتبارا من الساعة 7.20 ولغاية الساعة 18.58، ولمسافة أقصاها حوالى 407 أمتار.

كذلك تم تسجيل خرق جوي من قبل طائرتي استطلاع إسرائيليتين تخلله تنفيذ طيران دائري فوق جميع مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها وبعبدا. وبتاريخ 26/ 10/ 2021 اعتبارا من الساعة 14.35 ولغاية الساعة 22.25 .

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.