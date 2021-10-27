لبنان | اللواء ابراهيم في وزارة الطاقة وهذا ما أبلغه لفياض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2021 11:45 صباحًا

حضر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم إلى وزارة الطاقة، وأبلغ الوزير وليد فياض بالنتائج المتعلّقة بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى العراق.

وتحدث اللواء ابراهيم عن أمرين، الاول أن الجانب اللبناني طلب من الجانب العراقي أن تأتي شحنات الغاز الاويل التي هي ناجمة عن الاتفاق مع العراق بكثافة أكثر وبطريقة منتظمة ودورية.

أما الامر الثاني، فهو أن الجانب اللبناني طلب خلال زيارة العراق تمديد الاتفاق الموقّع بين البلدين.