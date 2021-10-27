الارشيف / اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | أسعار الخبز قد ترتفع اليوم !

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

خبز

أفادت معلومات متداولة أنّ “جدول أسعار الخبز سيصدر اليوم، بعد أن أعدّ فريق العمل الجدول يوم أمس، وإن طرأت على الجدول بعض التعديلات بناءً على الأسعار الجديدة للمحروقات”.

وأشارت المعلومات إلى أنّ “فريق العمل ضمّن الجدول احتمالاً جديداً، إذ اقترح ربطةَ خبز من نحو 1200 غرام، بالإضافة إلى الخيارات التقليدية من الـ400 غرام والـ500 غرام، ما يؤدّي بالتالي إلى وفر لصالح المستهلك، تبلغ قيمته نحو 1500 ليرة لبنانية هي سعر كيس النايلون، في وقت استبعد الفريق خيار الحصول على الخبز من دون كيس في الوقت الراهن”.

وأوضحت المعلومات أنّ “السعر النهائي لم يصدر بعد، لكن المرجّح أن يرتفع اليوم”.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا