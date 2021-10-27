لبنان | ميقاتي: القضاء يقوم بدوره كاملاً ولكن عليه تصحيح مساره

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا.

وصرح ميقاتي من بعبدا: “مقابلة وزير الإعلام سُجّلت منذ أكثر من شهر من تأليف الحكومة وهي تُعبّر عن رأيه”.

وأضاف: “نحن حريصون على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية وننأى بأنفسنا عن الصراعات ونحن نتطلع إلى أطيب العلاقات معها والرئيس عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف وأتمنى أن يكون هذا الموضوع قد انتهى”.

وأردف: “نسعى لإعادة اجتماع مجلس الوزراء وفي ملف المرفأ القضاء يقوم بدوره كاملاً بلا أي تدخل سياسي فيه ولكن عليه تصحيح مساره”.