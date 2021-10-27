لبنان | وزارة الخارجية والمغتربين: كلام قرداحي لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 08:45 صباحاً - منذ 51 دقيقة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن “كلاماً شخصياً صدر سابقا عن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا ونشر الثلثاء”، مؤكدةً أن كلامه لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبر عنه رئيسها في البيان الصادر الثلثاء ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب.

وأشارت الوزارة، في بيان، الى أنه وكما كانت قد ادانت مراراً وتكراراً الهجمات الارهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، فهي لازالت عند موقفها في المدافعة عن أمن وسلامة اشقائها الخليجيين التي تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية.