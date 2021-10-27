لبنان | الرئيس ميشال سليمان: المشهد اليوم أسوأ من 7 أيار!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اعتبر الرئيس ميشال سليمان، أن “إستدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع دون غيره غير عادل”.

سليمان وفي حديثٍ عبر قناة “الحدث”، أكد أن “المشهد اليوم أسوأ من 7 أيار، والحكومة والرئيس الحاليين حلفاء لحزب الله”.

وأشار إلى أن “حزب الله سيطر على الدولة ويحاول اليوم الإمساك بالمؤسسات، كما يحاول أن يسيطر على القضاء”.

وأضاف، “أكرر ضرورة معالجة موضوع سلاح حزب الله”.

وتابع سليمان قائلاً: “حتى لو امتلك حزب الله 100 ألف مقاتل ممنوع عليه التدخل بالجيش”.