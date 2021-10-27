لبنان | بيان لقيادة الجيش حول تحقيقات أحداث “الطيونة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

يتناول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا حول التحقيقات التي أجراها الجيش في حادثة الطيونة.

يهم قيادة الجيش أن توضح أنّ هذه التحقيقات أحيطت بسرية تامة وفق الأصول وبإشراف القضاء المختص، وأن أي أخبار مرتبطة بها ومنسوبة إلى مصادر في التحقيق هي مجرد تكهنات غير مستندة إلى وقائع.

كما تؤكد قيادة الجيش ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.