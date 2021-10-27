لبنان | عقيص: يجب الانتهاء سريعاً من المزحة السمجة المسماة “محكمة عسكرية”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر تويتر كاتبا:

“عام ٢٠٠٦ اصدرت الامم المتحدة “مبادئ دوكو” بشأن ادارة العدالة في المحاكم العسكرية، طبعاً لا يراعي لبنان اي من هذه المبادئ. عام ٢٠١٧ اصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً شاملاً عن المخالفات والتجاوزات في المحكمة العسكرية في لبنان، انصح بقراءته، وتجدونه على الرابط التالي:

http://hrw.org/sites/default

وأضاف عقيص: “يجب الانتهاء سريعاً من هذه المزحة السمجة المسماة محكمة عسكرية، لأنه عندما يتولى العسكر التحقيقات العدلية تحلّ الكارثة، وعندما يتعسكر القضاة المدنيون تحلّ كارثة اكبر”.

مشدداً على أن “اسقاط هذه المحكمة في اقرب وقت، هو ضرب من ضروب الاصلاح، وفرض من فروض الواجب”.