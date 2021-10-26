لبنان | توتر في وادي خالد وقتلى في اشتباك بين الجيش ومطلوبين.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ 53 دقيقة

قُتل مطلوبان إثر اشتباكٍ مسلح حصل اليوم مع عناصر الجيش، في منطقة المجدل في وادي خالد – عكّار.

وأفادت مندوبة “لبنان24” بأن المطلوبين من “آل شيحان”، وأثناء مرورهما على حاجز الجيش في المجدل، وقع تبادل لإطلاق النار بينهما وبين العناصر العسكرية.

ووفقاً للمعلومات، فقد أسفر الاشتباك عن مقتل مطلوب في مكان الإشتباك، في حين أن الثاني أصيب بجروحٍ خطيرة وما لبث أن فارق الحياة.

يُشار إلى أنّ الشخصين الذين اشتبكا مع الجيش كانا يواجهان جرم تهريب أشخاص عبر الحدود بطريقة غير شرعيّة.