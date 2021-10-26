لبنان | الراعي يلتقي سفراء.. وتشيكيا مستعدة لمساعدة لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، سفير جمهورية تشيكيا في لبنان جيري دوليزيل في زيارة بروتوكولية شدد بعدها على “أهمية لقاء البطريرك الراعي لما يمثله من شخصية استثنائية تميزت باتخاذها المبادرات البناءة والمهمة والجديدة التي تهدف دوما الى خير لبنان وأبنائه”.

وتابع دوليزيل: “انها زيارتي الأولى الى هذا الصرح العريق. ونقلت الى غبطته استعداد بلادي لمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي يجتازها، كما اوجزت لغبطته الظروف الصعبة المشابهة التي مر بها بلدي في التسعينيات وتمكنا من تجاوزها”.

والتقى الراعي سفير العراق في لبنان حيدر البراك في زيارة هي الأولى له بعد تسلمه مهامه الديبلوماسية الجديدة. وكان تشديد على “أهمية تواصل وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعد كافة”.

وأكد السفير خلال اللقاء على موقف العراق الثابت في مساندة لبنان في هذا الظرف الحرج، آملاً أن يتجاوز لبنان ما يعانيه من تحديات سياسية واقتصادية صعبة. وحضر اللقاء الوزير المفوض أمين عبد الاله النصراوي.

واستقبل الراعي سفير هنغاريا الدكتور جيزا ميهاليي في زيارة وداعية أعرب فيها عن تمنياته بأن “يجتاز هذا البلد الرائع الذي اسمه لبنان كل هذه الظروف المأسوية التي يمر بها لأنه بلد تليق به الحياة”.

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