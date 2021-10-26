لبنان | وزير الدفاع قدم تصريحا عن الذمة المالية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قدم وزير الدفاع الوطني موريس سليم الى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب تصريحا عن الذمة المالية، استنادا الى القانون الرقم189 تاريخ 16 تشرين الاول 2021 المتعلق بالإثراء غير المشروع.

في سياق آخر، عرض وزير الدفاع مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان سيمون كازابيانكا إيشليمان في زيارة بروتوكولية يرافقها مستشار برنامج القوات المسلحة في البعثة ايلي الاسمر، لمسائل مشتركة وأطر التعاون القائم بين الجيش واللجنة الدولية للصليب الاحمر.