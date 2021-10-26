لبنان | أحكام مشددة بحق 4 أشخاص وجمعية دينية بـ”تمويل داعش”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، انزلت عقوبات مشددة بحق أربعة أشخاص وجمعية دينية، وأدانتهم بجرائم “انشاء جمعية خيرية باسم دار القرآن والسنة، وعلى مبايعة تنظيم “داعش” الارهابي، وتمويل نشاطه الإجرامي من خلال الجمعية المذكورة، وشراء الأسلحة والتدريب المقاتلين، وتمثلت إحداها في قتال الجيش اللبناني في أسواق طرابلس”.

وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق اللبناني – الأسترالي عدنان برادعجي، وتجريده من حقوقه المدنية والأشغال الشاقة خمس سنوات بحق محمد فشيخ وتجريده من حقوقه المدنية، والأشغال الشاقة خمس سنوات لكل من فيصل برادعجي وإبراهيم بركات وتغريم كل منهما عشرة ملايين ليرة لبنانية وتجريدهما من حقوقهما المدنية، كما أدانت جمعية “دار القرآن والسنة” وغرمتها بمبلغ 16 مليون ليرة، وأحالت المحكمة نسخة عن هذا الحكم على النيابة العامة التمييزية، لملاحقة الجمعية المذكورة بجرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب.