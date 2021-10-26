لبنان | دار الفتوى: دياب يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

لفت المكتب الإعلامي في دار الفتوى، إلى “مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، التقى في دار الفتوى، رئيس الحكومة السّابق حسان دياب، وتمّ التداول في آخر المستجدّات على السّاحة اللبنانيّة”.

وأكّد في بيان، أنّ “موقف المفتي دريان في جريمة تفجير مرفأ بيروت لا يتغيّر بتغيير الزمان والمكان، إمّا رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء، أو اعتماد الآليّات الدستوريّة والقانونيّة المعمول بها في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، مشيرًا إلى أنّ “دريان أبدى حرصه على تحقيق العدالة، وأن يؤخذ بالاعتبار أنّ دياب يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بحسب ما نصّ عليه الدستور اللبناني، ولا يمكن أن نرضى بغيره إلّا بعد التعديل والتوافق عليه في المجلس النيابي”.