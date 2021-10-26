لبنان | حاول الفرار إلى سوريا فوقع بقبضة الجيش

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن الجيش اللبناني البيان الآتي:

بتاريخ 25 /10 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القصر – الهرمل المواطن (خ.أ.م) أثناء محاولته الفرار بطريقة غير شرعية إلى داخل الأراضي السورية، وكان الموقوف قد أقدم بتاريخ 22 /10 /2021 في منطقة بتاتر – عاليه على طعن كل من: (ب.أ.م) و(ن.أ.م) بسكين ما أدى إلى وفاة الأول، وذلك على أثر إشكال عائلي وخلافات مادية.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.