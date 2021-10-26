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لبنان | حاول الفرار إلى سوريا فوقع بقبضة الجيش

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

الجيش اللبناني

صدر عن الجيش اللبناني البيان الآتي:

بتاريخ 25 /10 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القصر – الهرمل المواطن (خ.أ.م) أثناء محاولته الفرار بطريقة غير شرعية إلى داخل الأراضي السورية، وكان الموقوف قد أقدم بتاريخ 22 /10 /2021 في منطقة بتاتر – عاليه على طعن كل من: (ب.أ.م) و(ن.أ.م) بسكين ما أدى إلى وفاة الأول، وذلك على أثر إشكال عائلي وخلافات مادية.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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