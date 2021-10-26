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لبنان | عراجي: معظم أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة ستصبح متوافرة قريباً

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 9 دقائق

عاصم عراجي

جدد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي التأكيد أن “معظم أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة ستصبح متوافرة قريباً”، موضحا أنها “لا تباع بل ستوزع مجانا من وزارة الصحة وذلك بعدما فتح مصرف لبنان اعتمادا بقيمة ستين مليون دولار لمستوردي الدواء”، موضحا أن “الاعتماد يكفي لاستيراد هذه الأدوية على مدى شهرين على الأقل”.

وطمأن في حديث إذاعي أن “الوضع بالنسبة الى جيد، خصوصاً أن نسبة التلقيح عالية جداً”، مشيراً الى أنه “من الصعب التكهن حول الوضع في الأشهر المقبلة لأننا لا نعرف كيفية تطور الوباء”، ومحذراً من ان “المستشفيات ليست بجهوزية تامة نظرا الى الأوضاع المالية والاقتصادية المهترئة”.

وعن جرعة اللقاح الثالثة، قال إن “اللجنة ستبدأ الشهر المقبل بتوجيه الرسائل النصية للمواطنين الذين هم فوق سن السبعين لتلقي هذه الجرعة كما للعاملين في القطاع الصحي، على أن تكون هذه الجرعة اختيارية”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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