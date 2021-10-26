لبنان | طقس مستقر ودرجات الحرارة ضمن المعدلات في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يرافقنا طقس مستقر اليوم وغداً مع درجات حرارة ضمن المعدلات في حين يتقلب الطقس بعد منتصف الاسبوع مع احتمال بعض الامطار المحلية خصوصاً شمال البلاد.

الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٦ درجة بقاعا بين ٩ و ٢٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١١ و ٢٠ درجة

٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا وضباب على الجبال احتمال رذاذ محلي

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠٢٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة

الاربعاء: طقس مستقر والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٦ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال امطار رعدية محلية بعض الظهر على المرتفعات الشمالية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الخميس : طقس متقلب قليلا والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٦ درجة ، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١١ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال امطار محلية على المرتفعات خاصة الشمالية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س