لبنان | جنبلاط: لتوقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيونة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أوضح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي واليد جنبلاط أنه من اجل تحقيق شفاف وعادل ومن اجل عدالة شاملة بعيدا عن الانتقائية ومن اجل اعطاء بعض من الامل للمواطن الذي لا دخل له في صراع المحاور المحلية، من الافضل توقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيونة من دون تمييز ووقف هذا السجال السياسي العقيم والمدمر.

يذكر أنه تم أمس تبليغ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لصقاً في معراب من قبل مديرية المخابرات في الجيش للإدلاء بإفادته بصفة مستمع إليه في أحداث الطيونة عين الرمانة عند الساعة التاسعة من صباح الأربعاء المقبل في فرع التحقيق في وزارة الدفاع رغم كل الاعتبارات الأمنية التي تحيط بأمن رئيس القوات، فيما لم يتم طلب الاستماع إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي كان وراء الدعوة إلى التظاهر لإقالة المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.