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لبنان | الوزير جوني القرم عرض مع السفير الاسباني سبل تطوير التعاون في مجال الاتصالات

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

وزير الاتصالات جوني القرم والسفير الاسباني

اإلتقى وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، في مكتبه في الوزارة، السفير الإسباني في لبنان خوسيه ماريا فيري يرافقه الملحق التجاري في السفارة، وجرى بحث في العلاقات اللبنانية الاسبانية وسبل تطوير أطر التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات.

واطّلع الوزير القرم من السفير فيري على تفاصيل وأهداف المؤتمر الذي عقد في اسبانيا في أيلول الماضي وتم بنتيجته رصد الحكومة الاسبانية مبلغ ٥٠ مليون يورو لدعم دراسات جدوى في كل أنحاء العالم، وتم الاتفاق على استكمال التواصل في هذا الاطار.

واستقبل الوزير القرم وفدا من نقابة موظفي هيئة “اوجيرو” برئاسة النقيب ايلي زيتوني، وجرى خلال اللقاء عرض أحوال موظفي الهيئة كما تم مناقشة قضاياهم وهواجسهم، لا سيما لناحية تطبيق القانون ٢٠٠٢/٤٣١.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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