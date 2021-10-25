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لبنان | مديرية المخابرات تنهي تحقيقاتها في أحداث الطيونة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

اليات عسكرية للجيش في الطيونة

اعلنت قيادة الجيش في بيان، بانه بتاريخ 25/10/2021، أنهت مديرية المخابرات تحقيقاتها في أحداث الطيونة، وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية.

يشار إلى أن المحامي ايلي محفوض بوكالته عن عدد من أهالي منطقة عين الرمانة، تقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله وكل من يظهره التحقيق، ناسبين اليهم ارتكابهم جرائم النيل من الوحدة الوطنية والقيام بأعمال إرهابية مسلحة من خلال الهجوم الذي نفذه عناصر من “حزب الله” على منطقة عين الرمانة، وإطلاق النار من أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة وثقيلة وقذائف صاروخية، أدت إلى وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات وترويع الآمنين.

وطلب المدعون إحالة الشكوى على المحكمة المختصة واستدعاء المدعى عليهم واستجوابهم واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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