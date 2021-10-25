لبنان | عبدو سعادة لـ”صوت بيروت انترناشونال”: العتمة الشاملة بانتظار اللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2021 7:27 مساءً

وكأنه لا يكفي اللبناني ما يعانيه من أزمات، حتى فاقمت أزمة الكهرباء التي استفحلت في الأيام الأخيرة المعاناة، وما يزيد الطين بلّة، هو أن أصحاب المولّدات الكهربائية يرفعون الصوت منذ مدة بسبب شح المازوت بداية وارتفاع سعره في السوق السوداء واليوم بعدما توفر في الأسواق سعره يفوق الخيال.

و في اتصال مع “صوت بيروت انترناشونال”، شدد نقيب اصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة على عدم توّفر الاموال لشراء مادة المازوت، حيث قال “لقد وصلنا الى حد الافلاس، انكسرنا، جيوبنا فارغة، باختصار نعاني الانهيار الشامل”.

و شدد سعادة على أن العتمة بانتظار اللبنانيين حيث سيتم اطفاء المولدات الخاصة وشرح “ستشهد بيروت عتمة كاملة لا كهرباء دولة ولا مولدات كهربائية، انهم يقتلون قطاعنا الذي برهن نجاحه مقابل كهرباء لبنان، و الدولة غاشية عن كل هذا، والمواطن اللبناني يبالغ في الأدب مع ظلامه”.

لا كهرباء بعد ثلاثة عقود من نهاية الحرب وحوالي 40 مليار دولار مهدورة كواحدة من أكبر عمليات النصب، وقال عبدو “المازوت متوفر والاسعار مرتفعة جدا، ونخشى من ارتفاع الاسعار اكثر، لا قدرة لنا على الصمود، سعر الكيلو واط سيتعدى ٦ الاف ليرة لبنانية، عهد العتمة والسلطة هو المسؤول الاول و الوحيد عن هذه الكارثة”.

وأضاف “نسبة اللبنانيين الذين اوقفوا اشتراك المولد مرتفعة وكأنهم استسلموا لعتمة هذه العهد. القطاع يعاني كثيراً، نريد حلاً جذرياً، تأملنا بالحكومة الجديدة ولكن يبدو اننا سنترّحم على حكومة دياب”.