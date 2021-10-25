لبنان | تسجيل 6 وفيات جديدة بكورونا..فكم بلغت الإصابات؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2021 6:58 مساءً

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​، في تقريرها اليومي، “تسجيل 235 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) عن يوم أمس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 638054″.

وأوضحت الوزارة أنّه “تمّ تسجيل 228 إصابة بين المقيمين و7 حالت إصابة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 6 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8459”.