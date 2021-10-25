لبنان | القضاء العسكري يدعي على 68 شخصاً بأحداث الطيونة: إنحياز فاضح لصالح “حزب الله”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 5 دقائق

أسدل الستار القضائي على أحداث الطيونة، وأظهرت التحقيقات الأولية احيانا غير مسبوق للثنائي الشيعي على حساب “القوات اللبنانية” وأبناء عين الرمانة، فقد علم “صوت بيروت انترناشونال” ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى على 68 شخصا في أحداث الطيونة وكل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا أو محرضا أو متدخلا، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض على الاقتتال بين أفراد الأمة والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة.

وشمل الادعاء 18 موقوفا، والباقون فارون من وجه العدالة بينهم مسؤول أمن معراب (مقر قائد القوات اللبنانية سمير جعجع) سيمون مسلم، واثنان من حركة “أمل” وشخصين من التابعية السورية وعنصر من الجيش اللبناني، والباقون من أبناء منطقة عين الرمانة ومحازبي ومناصري القوات اللبنانية، واحال عقيقي الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة القاضي فادي صوان، وترك للأخير تقرير مسألة استدعاء جعجع والاستماع إلى إفادته في هذه القضية.