لبنان | دولار السوق السوداء يأبى الانخفاض.. كم بلغ صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 13 دقيقة

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين ما بين 20400 و20450 ​ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الأحد ما بين 20400 و20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.