لبنان | البزري: الجرعة الثالثة معزّزة للمناعة وهي إختيارية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 24 دقيقة

أكّد رئيس اللجنة الوطنيّة لإدارة لقاح “كورونا”، الدكتور عبد الرحمن البزري​، “أنّنا في مرحلة التفشّي الثانية والثالثة لفيروس “كورونا”، مع تسجيل إصابات يوميّة بالمئات نتمنّى أن تصبح بالعشرات”.

وحذّر، في حديث إذاعي، من أنّ “الخطر الأساسي يكمن في عدم أخذ الحيطة والحذر مع الحركة الّتي تشهدها البلاد، فضلًا عن احتمال تحوّل موسم الأعياد إلى ناشر للوباء كما حصل العام الماضي”، مشدّدًا على أنّ “للحؤول دون ذلك، على المواطنين التحصّن وأخذ اللقاح”. ولفت إلى أنّ “الجرعة الثالثة معزّزة للمناعة، وتمّ التأكيد عليها عالميًّا ولا سيّما للمسنّين والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، وهي جرعة اختياريّة”.