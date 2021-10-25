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لبنان | حميّة: مجلس الوزراء كلفني رسمياً بالتواصل مع سوريا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

رد المكتب الاعلامي لوزير الاشغال​ العامة والنقل ​علي حمية​ على ما أدلى به وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب حول “إعطاء الإذن من قبل مجلس الوزراء لوزير الأشغال العامة والنقل بالتواصل مع ​سوريا​”، موضحا أن “مجلس الوزراء قد كلفني رسمياً بالتواصل مع سوريا لمناقشة قضايا عالقة مع الجانب السوري تعنى بها الوزارة، وقد دوِّن ذلك رسمياً في محضر جلسة مجلس الوزراء، ولا تزال ​الاتصالات​ مع الجانب السوري جارية حول ذلك ، فاقتضى التوضيح”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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