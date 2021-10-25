لبنان | حميّة: مجلس الوزراء كلفني رسمياً بالتواصل مع سوريا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية
رد المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية على ما أدلى به وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب حول “إعطاء الإذن من قبل مجلس الوزراء لوزير الأشغال العامة والنقل بالتواصل مع سوريا”، موضحا أن “مجلس الوزراء قد كلفني رسمياً بالتواصل مع سوريا لمناقشة قضايا عالقة مع الجانب السوري تعنى بها الوزارة، وقد دوِّن ذلك رسمياً في محضر جلسة مجلس الوزراء، ولا تزال الاتصالات مع الجانب السوري جارية حول ذلك ، فاقتضى التوضيح”.