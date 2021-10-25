لبنان | حميّة: مجلس الوزراء كلفني رسمياً بالتواصل مع سوريا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

رد المكتب الاعلامي لوزير الاشغال​ العامة والنقل ​علي حمية​ على ما أدلى به وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب حول “إعطاء الإذن من قبل مجلس الوزراء لوزير الأشغال العامة والنقل بالتواصل مع ​سوريا​”، موضحا أن “مجلس الوزراء قد كلفني رسمياً بالتواصل مع سوريا لمناقشة قضايا عالقة مع الجانب السوري تعنى بها الوزارة، وقد دوِّن ذلك رسمياً في محضر جلسة مجلس الوزراء، ولا تزال ​الاتصالات​ مع الجانب السوري جارية حول ذلك ، فاقتضى التوضيح”.