لبنان | فادي سعد: موقف بكركي يحذر من اختلاق الملفات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 4 دقائق

أكّد النائب فادي سعد أنه “لا يوجد استدعاء لـرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حتى الآن وهناك لغط وما في شي رسمي بعد والتحقيق يتقدم كما يجب”.

وفي حديث له عبر قناة “الجديد” أضاف: ” كل ما يصدر عن معلومات غير رسمية لا تعنينا وما كان إلها لزوم هالغزوة وأهالي عين الرمانة دافعوا عن أنفسهم ويجب أن نطوي هذه الصفحة وأن نتعلم من الأخطاء وأن لا نستبق التحقيقات”.

وتابع “موقف بكركي يعبر عن ضرورة المساواة بين المواطنين والبطريرك الراعي يشدد على ضرورة الحياد ويحذر من اختلاق الملفات”.