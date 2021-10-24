لبنان | بو حبيب: “ليصدر البيطار قراره الظنّي ويخلّصنا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2021 9:56 مساءً

دعا وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار إلى إصدار قراره الظني “ويخلّصنا”، لافتاً إلى أنّ صعوبة انعقاد جلسة حكومية هذا الأسبوع.

وقال بو حبيب في حديث لبرنامج “وهلق شو” على “الجديد”: “الأحداث التي جرت الأسبوع الماضي انعكست سلباً على مسار الحكومة وليُصدر القاضي طارق البيطار القرار الظني ويخلصنا”.

وأضاف: “هناك صعوبة بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بسبب سفر رئيس الحكومة ومعه عدد من الوزراء”.

وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكد بو حبيب أنه من المرجح أن تبدأ المفاوضات في شهر تشرين الثاني.

مشيراً إلى أن الحكومة لم تتبلغ قرار الصندوق أنه لا مساعدات قبل الانتخابات، بل هناك إصرار على انهائها قبل نهاية العام.