لبنان | لا أموال من صندوق النقد للبنان إن لن يتم الإصلاح!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أفادت مصادر لقناة الـLBCI، أن المبلغ الذي قد يدفعه ​البنك الدولي​ ل​لبنان​ على شكل قرض، سيكون عبارة عن 4 مليار ​دولار​، مشيرة الى أنه مبلغ ليس صغيرا على الإطلاق، إذ أنه وبمجرد أن يتم الإتفاق بين لبنان و​صندوق النقد​، ستعود الثقة الدولية بلبنان، أي تفتح المجال أمام المساعدات من الدول الأجنبية.

ولفتت المصادر للقناة الى أن “الإتفاق بين لبنان والبنك الدولي سوف يشكل ضمانة للمستثمرين بالقطاعات وإصلاحها، ويعيد لبنان الى الأسواق المالية العالمية”.

وأشارت الى أن “الأموال التي سيحصل عليها لبنان هي قروض سترد، ولا أموال إن لن يتم الإصلاح وهي أمور مطلوبة لإعادة لبنان الى السكة الصحيحة”.