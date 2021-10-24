لبنان | هذا ما ينتظر لبنان في حال عرقلة اجراء الانتخابات النيابية المقبلة!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

حذر الوزير السابق ​مروان شربل​ في حديث تلفزيوني، من أن عدم حصول الانتخابات النيابية، سيدفع الخارج لفرض عقوبات على المعطلين ولن يُدفع اي مبلغ اذا لم تحصل الانتخابات التي تعتبر اهم بند اصلاحي للخارج، موضحًا أنه “ستوقع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي ولكنها ستكون مشروطة باجراء الانتخابات النيابية”.

واعتبر شربل في حديث تلفزيوني أن “90 بالمئة من النواب يتمنون عدم اجراء الانتخابات النيابية”، مشددًا على أن “العقوبات المتوقعة ستكون مرتبطة بأموال الاشخاص المعطلين لإجراء الانتخابات، الموجودة في الخارج وسيتم التشهير بهم”.

واكد أن “لا علاقة للحكومة بإجراء الانتخابات وبالتالي لماذا لم تقام الانتخابات الشهر الماضي؟”، مؤكدًا أن “من يشرف على الانتخابات هم وزير الداخلية ووزير الخارجية وهيئة الإشراف على الانتخابات”.

ولفت إلى أن “تحديد موعد الانتخابات مرتبط بالسلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية، وكان على مجلس النواب ان يصدر توصيات عندما لم تجري الانتخابات الفرعية”، معتبرًا أن “الامور في البلد لن تستقيم في ظل الكيديات السياسية التي تتحكم بالعلاقات السياسية”.

وشدد على أنه “اذا لم تحدث الانتخابات فهذا يعني انتهاء النظام السياسي الموجود في البلد، ويصبح مستقبل لبنان مفتوح على كل الاحتمالات”.