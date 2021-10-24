لبنان | استفزاز جديد من حزب الله.. صورة مطلق الآر بي جي في منطقة المنارة!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

يستمر “حزب الله” بتصرفاته الميليشياوية والاستفزازية، خاصة بعد موجة الأحداث الأخيرة في الطيونة وعين الرمانة، التي كادت أن تشعل الفتنة في لبنان من جديد.

اليوم، تفاجأ اللبنانيون من رواد منطقة كوريش المنارة، برؤية صورة عنصر حزب الله المدعو “محمد حسن السيد” الذي قُتل وهو يُطلق قذيفة أر بي جي من الطيونة بإتجّاه عين الرمانة، معلقة على أحد الأعمدة في المنطقة.

وفيما أثارت الصورة إستغراب بعض الروّاد، حيث تساءلوا ما الغاية من رفعها في هذا التوقيت بالذات، إعتبرها البعض الآخر إستفزازيّة ولا داعٍ لرفعها في ظل هذا الظرف الحسّاس وبخاصّة أن صاحب الصورة ليس من أبناء المنطقة.