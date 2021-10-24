لبنان | اليونيسيف تحذر: 3 من كل 10 أطفال في لبنان ينامون جائعين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 07:27 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشار مكتب اليونيسيف في ​بيروت​، الى أنه “في ​لبنان​، أدت الأزمات الغير مسبوقة إلى فقر العائلات التي كانت سابقاً في وضع هش للغاية في لبنان، وأظهر أحدث تقييم أجريناه أن 3 من كل 10 أطفال يخلدوا إلى ​النوم​ جائعين أو يتخطون وجبات الطعام”.

ولفتت اليونيسيف، الى أن “العيش على الحافة في لبنان، فأكثر من نصف السكان أصبحوا تحت خط الفقر”.

يشار إلى أن اليونيسيف كانت حذرت الشهر الماضي أيضاً من «أن شبكات المياه العامة في لبنان على وشك الانهيار بشكل كامل، مما سيقضي على إمكانية وصول أكثر من أربعة ملایین شخص إلى المياه الصالحة للشرب».

وأشارت المنظمة الأممية إلى أنه وفقاً لبيانات حصلت عليها من مؤسسات المياه العامة في البلاد خلال شھري مايو ويونيو من العام الحالي 2021، فقد تبين أن نظام إمدادات المياه يعمل بشكل غير مستدام، وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعكر صفو لبنان.

وقالت إن «انقطاع التيار الكهربائي الكلي وإمدادات الطاقة المتقطعة يضع نظم المياه تحت ضغط شدید، ما یؤدي إلى وقف معالجة المياه وضخها وتوزيعها وبالتالي ليس في مقدور مقدمي خدمات المیاه شراء قطع الغیار الأساسیة لأعمال الصیانة ولا وقود المولدات الكھربائیة الخاصة بھم، بسبب فقدان القدرة على الحصول على العملة الصعبة في ظل انھیار العملة اللبنانیة مقابل الدولار الأميركي».