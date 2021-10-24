لبنان | نادي القضاة: الإيمان بالقضاء ليس حاجة آنية ننادي بها كوسيلة للإطاحة بالخصم!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 07:27 مساءً - منذ ساعة واحدة

رأى نادي قضاة لبنان أنه “لا يكاد يمر أسبوع إلا ويتم فيه التطاول على القضاء والتشكيك بأركان السلطة القضائية وكأن المطلوب هو ضرب هذه السلطة والقضاء عليها أكثر وأكثر”.

واعتبر أن “القاعدة واضحة وبسيطة وهي المثول أمام القضاء وعدم التعرض لأي قاض والخضوع لأحكام القانون من دون أي شروط مسبقة، فهكذا يكون تصرف رجال الدولة لا بالشعارات والخطابات”.

وأكد أن “الإيمان الحقيقي بالقضاء كسلطة مستقلة هو ثقافة مستمرة لا تتأثر بالأحداث والظروف وليس حاجة آنية ننادي بها كوسيلة للإطاحة بالخصم وما نلبث أن نتهجم عليها عندما يأتي علينا دور المحاسبة”.